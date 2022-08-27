Сербия и Косово пришли к соглашению, заявили в ЕС

Флаг Косово. Иллюстративное фото: Ferdi Limani/Getty Images

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем сообщил, что Сербия и Косово пришли к соглашению по вопросу документов на въезд и на выезд для своих граждан.

Боррель заявил, что страны нашли "Европейское решение" проблемы.

"В рамках диалога при участии ЕС Сербия согласилась отменить документы на въезд и выезд для держателей косовских ID карт, а Косово согласилось не вводить их для держателей сербских ID карт", - написал дипломат.

Напомним, 31 июля на сербско-косовской границе случился конфликт. Поводом стало объявление косовоского правительства о том, что на подконтрольной им территории с 1 августа перестанут действовать сербские документы.

После обострения ситуации на границе было решено отложить нововведение.

Позже лидеры Сербии и Косово провели переговоры в Брюссели, однако так и не смогли прийти к общему решению. Тем не менее в Косово не исключали возможности мирного урегулирования конфликта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985247-serbiya-i-kosovo-prishli-k-soglasheniyu-zayavili-v-es/