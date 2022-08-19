Премьер Косово допустил урегулирование конфликта с Сербией

Премьер Косово Альбин Курти и генсек НАТО Столтенберг. Фото: Twitter/Albin Kurti

Премьер-министр частично признанного государства Косово Альбин Курти допустил, что конфликт между ними и Сербией может быть урегулирован, передает РБК со ссылкой на El Pais.

"Да, я думаю, что это возможно", - сказал Курти, отвечая на вопрос об урегулировании конфликта с сербской стороной.

Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что переговоры Курти с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе прошли безрезультатно и стороны не пришли к соглашению.

Накануне брюссельской встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с лидерами Косово и Сербии.

Напомним, 31 июля на сербско-косовской границе случился конфликт. Поводом стало объявление косовоского правительства о том, что на подконтрольной им территории с 1 августа перестанут действовать сербские документы.

После обострения ситуации на границе Приштина решила отложить нововведение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983980-premer-kosovo-dopustil-uregulirovanie-konflikta-s-serbiey/