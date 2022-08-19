Премьер Косово допустил урегулирование конфликта с Сербией
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Премьер-министр частично признанного государства Косово Альбин Курти допустил, что конфликт между ними и Сербией может быть урегулирован, передает РБК со ссылкой на El Pais.
"Да, я думаю, что это возможно", - сказал Курти, отвечая на вопрос об урегулировании конфликта с сербской стороной.
Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что переговоры Курти с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе прошли безрезультатно и стороны не пришли к соглашению.
Накануне брюссельской встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с лидерами Косово и Сербии.
Напомним, 31 июля на сербско-косовской границе случился конфликт. Поводом стало объявление косовоского правительства о том, что на подконтрольной им территории с 1 августа перестанут действовать сербские документы.
После обострения ситуации на границе Приштина решила отложить нововведение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983980-premer-kosovo-dopustil-uregulirovanie-konflikta-s-serbiey/