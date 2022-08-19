Переговоры лидеров Сербии и Косово в Брюсселе прошли безрезультатно

Жозеп Боррель. Фото: Olivier Matthys/Getty Images/Bloomberg via Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что минувшие переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера Косово Альбина Курти в Брюсселе завершились безрезультатно, передает DW.

Стороны так и не достигли соглашения.

"К сожалению, мы не достигли соглашения", - сказал Боррель после встречи. Он призвал и дальше искать возможные решения сложившегося конфликта.

Перед встречей Вучича и Курти генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с каждым из них по отдельности.

Поводом для встречи лидеров Косово и Сербии в Брюсселе при содействии ЕС стал конфликт на приграничной территории двух стран 31 июля.

Тогда правительство частично признанного Косово объявило, что на подконтрольной им территории перестанут действовать сербские документы. Но сразу после обострения ситуации на границе косовские власти решили отложить нововведение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983925-peregovory-liderov-serbii-i-kosovo-v-bryussele-proshli-bezrezultatno/