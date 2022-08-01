Миссия НАТО в Косово заявила о готовности вмешаться в конфликт на границе с Сербией

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Миссия НАТО в Косово сообщила о готовности вмешаться в возможный конфликт на сербско-косовской границе, если возникнет угроза стабильности Косово. Сообщение было опубликовано в Twitter.

KFOR - силы НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово.

"Общая ситуация с безопасностью в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, в соответствии со своим мандатом, вытекающим из резолюции 1244 ООН от 1999 года <...> НАТО также продолжает полностью поддерживать процесс нормализации отношений между Приштиной и Белградом посредством диалога при содействии ЕС и призывает все стороны продолжать переговоры", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство частично признанного государства Косово сообщило, что с 1 августа на подконтрольной им территории перестанут действовать документы, выданные в Сербии. Также начнется обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами.

31 июля вечером на севере Косово зазвучали сирены. Затем на сербско-косовской границе послышались выстрелы.

После этого власти Косово решили отложить принятие закона о непризнании сербских документов до 1 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981071-missiya-nato-v-kosovo-zayavila-o-gotovnosti-vmeshatsya-v-konflikt-na-granitse-s-serbiey/