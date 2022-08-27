Опрос: У 42% финнов ухудшилось мнение о премьере Марин после скандала с вечеринкой

Премьер Финляндии Санна Марин. Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AFP via Getty Images

Согласно результатам опроса газеты Helsingin Sanomat, у 42 процентов жителей Финляндии ухудшилось отношение к премьер-министру Санне Марин после скандала с вечеринкой, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Yle.

При этом 46 респондентов ответили, что их отношение к Марин не изменилось. А 10 процентов, наоборот, заявили, что после скандального видеоролика с вечеринки стали относиться к премьеру лучше.

Почти три процента респондентов затруднились ответить на вопрос.

Опрос был проведен с 24 по 26 августа. В нем приняли участие 1043 гражданина Финляндии.

Напомним, ранее в Сети появились провокационные фото и видео с вечеринки с участием финского премьера в ее резиденции. Некоторые предположили, что присутствовавшие на вечеринке могли принимать запрещенные вещества.

Позже сама Марин принесла извинения и сдала тест на наркотики, результат которых оказался отрицательным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985148-opros-u-42-finnov-uhudshilos-mnenie-o-premere-marin-posle-skandala-s-vecherinkoy/