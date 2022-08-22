Тест на наркотики премьера Финляндии, взятый после вечеринки, оказался отрицательным

Санна Марин. Фото: Hannibal Hanschke/Getty Images

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сдала тест на наркотики после того, как в Сети появилось видео с пьяной вечеринки с ее участием. Результаты теста оказались отрицательными, передает РИА Новости.

Сегодня, 22 августа, пресс-служба финского кабмина сообщила о том, что тест на наркотики, взятый у премьер-министра Финляндии, – отрицательный.

"Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не обнаружил наркотиков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Санна Марин лично оплатила анализ из собственных доходов.

Напомним, что на прошлой неделе в Сети появились провокационные кадры, снятые на вечеринке с участием премьер-министра Финляндии Санны Марин. Некоторые СМИ предположили, что участники мероприятия могли употреблять запрещенные вещества.

Видеозапись прокомментировала сама Марин, подчеркнув, что она не употребляла ничего, кроме алкоголя, и не видела, чтобы кто-то другой принимал на вечеринке наркотики.

Позже премьер Финляндии заявила, что готова пройти тест на наркотики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984322-test-na-narkotiki-premera-finlyandii-vzyatyy-posle-vecherinki-okazalsya-otritsatelnym/