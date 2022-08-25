Советник главы офиса Зеленского назвал переговоры с Россией невыгодными для Украины

Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что проводить сейчас переговоры с российской стороной будет невыгодным шагом для Украины, передает УНИАН со ссылкой на Bild.

Переговоры будут означать временное перемирие Киева с Москвой. А это значит, что российская агрессия в будущем еще повторится.

"Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие сейчас будет означать только следующий этап войны через определенное время", - сказал Подоляк.

Вдобавок временное перемирие с Россией будет также невыгодно для стран Европы и спровоцирует Москву на более "вызывающее" поведение на международной арене, говорит Подоляк.

"Это будет" серая зона", которая нарастает и которая постоянно будет давить на Европу. Европа будет вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы как-то поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии", - отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что любые переговоры с Россией будут невозможны, если Москва проведет показательный суд над украинскими военнопленными в Мариуполе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984813-sovetnik-glavy-ofisa-zelenskogo-nazval-peregovory-s-rossiey-nevygodnymi-dlya-ukrainy/