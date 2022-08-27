Путин наградил Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: turkmenistan.gov.tm

Президент России Владимир Путин наградил экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, следует из указа, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России.

Орден экс-президент Туркменистана получил "за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном".

12 марта в Туркменистане прошли досрочные президентские выборы, на которых победил сын Гурбангулы Бердымухамедова - Сердар. 19 марта состоялась его инаугурация. С победой на выборах Сердара Бердымухамедова в телефонном разговоре поздравил Токаев.

А в конце июня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад с официальным визитом и вручил Бердымухамедову орден "Алтын Қыран". Экс-глава Туркменистана сейчас, как известно, занимает должность председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985086-putin-nagradil-berdymuhamedova-ordenom-za-zaslugi-pered-otechestvom/