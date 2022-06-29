Токаев вручил Гурбангулы Бердымухамедову орден "Алтын Қыран" (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: akorda.kz

Глава государства в ходе рабочего визита в Ашхабад провел встречу с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает официальный сайт Акорды.

Президент Казахстана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и отметил, что под его руководством Туркменистан добился значимых успехов в социально-экономической сфере.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: akorda.kz

ходе беседы было отмечено, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений связи между Казахстаном и Туркменистаном вышли на уровень братства и стратегического партнерства.

Собеседники также высоко оценили поступательное развитие двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава нашего государства, подчеркнув значительный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление казахско-туркменских взаимоотношений, вручил ему высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран».

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что Гурбангулы Бердымухамедов на посту председателя Халк Маслахаты и в дальнейшем будет активно участвовать в развитии Туркменистана, обеспечении стабильности и безопасности в регионе.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: akorda.kz

Напомним, сегодня президент Казахстана прилетел в Ашхабад для участия саммите глав прикаспийских государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1976208-tokaev-vstretilsya-s-gurbanguly-berdymuhamedovym/