В парламентах семи стран ЕС призвали ввести против России новые санкции

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В парламентах семи стран Европейского союза в совместном заявлении призвали ввести новые санкции против России, включая визовые ограничения, передает "Европейская Правда".

Соответствующее заявление подписали главы комитетов иностранных дел парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Чехии и Дании.

В письме они утверждают, что война в Украине является грубым нарушением международного права. Помимо этого, они упомянули текущую ситуацию на Запорожской АЭС и осудили методы ведения войны.

Они призвали евроатлантическое сообщество и партнеров ЕС ввести против России санкции, включая визовые, и продолжать оказывать поддержку Украине.

Ранее ряд европейских стран выступили за введение визовых ограничений для россиян. А Эстония официально прекратила пускать россиян по своим визам.

Тем временем почти миллион россиян легально въехали в ЕС с начала войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984994-v-parlamentah-semi-stran-es-prizvali-vvesti-protiv-rossii-novye-sanktsii/