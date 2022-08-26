Почти миллион граждан России легально въехали в ЕС с начала войны в Украине

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Свыше 998 тыс. российских граждан покинули Россию и въехали в страны Евросоюза с начала войны в Украине 24 февраля, передает сайт Эстонского национального телерадиовещания (ERR) со ссылкой на данные пограничного агентства ЕС Frontex.

61 процент из этого числа сделали это через Эстонию и Финляндию. 282 тыс. россиян пересекли границу Эстонии, 329 тыс. - границу Финляндии.

С конца февраля на территорию Литвы въехало 132,6 тыс. россиян и 142,5 тыс. граждан Беларуси, в Латвию - 135,3 тыс. граждан России, а в Польшу - 26,5 тыс. россиян.

В Норвегию, которая не является членом ЕС, с 24 февраля наблюдался приток свыше восьми тысяч российских граждан. Из них почти шесть тысяч человек в период с 15 апреля по 22 августа вернулись обратно.

Позднее обратно в Россию через Эстонию и Финляндию вернулись 234,2 тыс. и 250,5 тыс. соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984957-pochti-million-grazhdan-rossii-legalno-vehali-v-es-s-nachala-voyny-v-ukraine/