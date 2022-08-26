Глава Минобороны Украины предложил ввести требование военной подготовки для госслужащих

Здание Верховной Рады. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил ввести в стране правило, согласно которому все госслужащие должны будут проходить военную подготовку, передает "Украинская Правда".

Каждый, кто собирается баллотироваться в выборные должности, в том числе в Верховную Раду, должны будут пройти военную подготовку, предложил Резников.

"Наличие военной подготовки должна стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также для баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и тому подобное", - сказал Резников.

По словам главы украинского Минобороны, все сферы в стране должны быть проанализированы сквозь призму необходимости быть готовыми к обороне. Но при этом к данному вопросу нужно подходить разумно, как, например, в Израиле или Швеции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984952-glava-minoborony-ukrainy-predlozhil-vvesti-trebovanie-voennoy-podgotovki-dlya-gossluzhaschih/