Шесть подозреваемых в участии в беспорядках погибли во время допросов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов во время брифинга в СЦК рассказал, что отдельные сотрудники силовых структур применяли недозволенные методы допроса подозреваемых, передает корреспондент NUR.KZ.

"Следствие установило, что в результате применения недозволенных методов допроса сотрудниками силовых структур скончалось шесть человек (подозреваемые в участии в массовых беспорядках – прим. ред.). Все эти факты тщательно расследуются специальными прокурорами.

Подозреваемыми признаны 15 силовиков. К ним применены различные меры пресечения", – сообщил заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Он также сообщил, что за превышение полномочий, которые повлекли гибель отдельных граждан на блокпостах вблизи воинской части города Талдыкоргана, а также на площади в городе Алматы, к уголовной ответственности были привлечены военнослужащие.

Всего по факту январских беспорядков было заведено более 5300 уголовных дел. Большинство дел заведены по факту краж, грабежей и хранения оружия.

Под стражу было заключено 1237 подозреваемых. Для 284 из них мера пресечения была заменена на подписку о невыезде, домашний арест и личное поручительство.

955 задержанных уже преданы суду. Осуждены 834 человека, 636 из них получили наказание, не связанное с лишением свободы. В настоящее время под стражей находятся 292 человека.

Напомним, сегодня Генпрокуратура опубликовала список погибших в результате беспорядков в начале этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983433-genprokuratura-shest-podozrevaemyh-v-uchastii-v-besporyadkah-pogibli-vo-vremya-doprosov/