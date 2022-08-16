Лишь треть похищенного при беспорядках оружия удалось найти, заявили в Генпрокуратуре

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Генпрокуратуре во время брифинга сообщили о том, что на данный момент найдена лишь треть похищенного во время январских событий арсенала оружия, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в Генпрокуратуре, было украдено 1 259 единиц табельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты, гранатометы. Оружие было украдено в результате нападений на здания органов правопорядка.

Так, спикер сообщил, что из здания Департамента полиции Алматинской области были похищены 53 автомата, 367 пистолетов, 1 гранатомет, а также свыше 20 тысяч патронов.

"В Жамбылской области – 200 автоматов, 148 пистолетов, 11 гранатометов, один пулемет и почти 40 тысяч патронов. В резиденции (президента – прим. ред.) после погромов обнаружена нехватка 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомета и снайперской винтовки.

По всем данным фактам проводится досудебное расследование. Регулярно обнаруживаются схроны оружия, выявляются причастные к этому лица", – заявил заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Он отметил, что в настоящее время найдена 481 единица оружия. Это одна треть от всего похищенного арсенала. Оставшаяся часть, как отметил спикер, до сих пор находится в руках преступников.

Напомним, ранее Генпрокуратура опубликовала список погибших во время январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983443-lish-tret-pohischennogo-pri-besporyadkah-oruzhiya-udalos-nayti-zayavili-v-genprokurature/