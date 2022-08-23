Sky News узнал точное время объявления имени нового премьера Британии 5 сентября

Лиз Трасс и Риши Сунак на теледебатах. Фото: Jacob King - WPA Pool/Getty Images

Имя нового премьер-министра Великобритании будет объявлено 5 сентября в 12:30 часов по местному времени (17:30 часов по Нур-Султану). Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Таким образом, станет известно имя 56-го премьер-министра Британии, который заступит на пост уже на следующий день 6 сентября. В гонке за пост лидера участвуют глава МИД Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.

Все члены Консервативной партии, численность которых составляет 160 тысяч человек, должны проголосовать до 2 сентября.

Недавно последний опрос Sky News среди консерваторов показал, что большинство отдают предпочтение Трасс.

Тем временем подавший в отставку Борис Джонсон продолжает временно выполнять обязанности премьер-министра. При этом Трасс и Сунак на очередных теледебатах отказались подыскивать для него работу в правительстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984413-sky-news-uznal-tochnoe-vremya-obyavleniya-imeni-novogo-premera-britanii-5-sentyabrya/