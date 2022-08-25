Секретарь СНБО Украины рассказал, что команда Зеленского готовилась к войне с 2019 года

Здание Верховной Рады. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что украинское правительство якобы готовилось к возможной войне с 2019 года, передает "Украинская Правда" со ссылкой на Wyborcza.

"Для нас это [вторжение] не было неожиданностью. Мы знали, что рано или поздно это произойдет. Мы просто не ожидали, что россияне будут атаковать одновременно со всех сторон <...> Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года - и все утверждения о том, что мы этим не занимались, совершенно не соответствуют действительности", - сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Также Данилов считает правильным шаг украинского правительства не говорить жителям Украины о возможной войне заранее. Это значительно дестабилизировало бы ситуацию.

Ранее СМИ рассказывали, какой была реакция Зеленского на предложение покинуть Киев в первые дни войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984691-sekretar-snbo-ukrainy-rasskazal-chto-u-zelenskogo-gotovilis-k-voyne-s-2019-goda/