WP рассказала о реакции Зеленского на предложение покинуть Киев в первые дни войны

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Газета The Washington Post выпустила статью, в которой рассказывается, что в первые дни войны в Украине президенту Владимиру Зеленскому неоднократно предлагали покинуть Киев и перебраться в безопасное место.

В первые дни войны западные чиновники и чиновники в украинском правительстве неоднократно предупреждали Зеленского, что его жизнь находится в опасности. Украинскому лидеру предлагали покинуть Киев и обосноваться в другом безопасном городе или даже другой стране.

Но Зеленский, как пишет газета, отказывался и оставался в Киеве в своей президентской резиденции.

"Послушайте, я живой человек. Я не хочу умирать, как и любой другой человек. Но я точно знаю, что если я подумаю об этом [о побеге из Киева], то я уже мертв", - отвечал на подобные уговоры Зеленский.

По его словам, если бы его уход с поста президента остановил бы кровопролитие в Украине, он бы это сделал.

"Я не пытаюсь удержать власть. Если речь идет о том, чтобы я ушел, и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я не для этого пришел в политику - и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну", - говорил президент Украины.

Ранее Зеленский объяснил, почему жителей Украины заранее не предупредили о возможной войне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984618-wp-rasskazala-o-reaktsii-zelenskogo-na-predlozhenie-pokinut-kiev-v-pervye-dni-voyny/