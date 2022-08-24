Шойгу заявил, что поставки странами Запада оружия Украине затягивают войну
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставки западными странами вооружений Украине затягивают конфликт и увеличивают количество жертв, передает ТАСС.
Его заявление прозвучало на совещании глав минобороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"США и их союзники продолжают накачку Украины оружием, что увеличивает количество жертв и затягивает конфликт", - заявил Шойгу.
Глава минобороны России выразил благодарность странам ШОС за "принципиальную позицию и поддержку" в условиях давления Запада на партнеров России.
Шойгу также объяснил, что замедление темпов наступления российской армии - сознательный шаг, направленный на избежание большого количества жертв.
"Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", - заявил Шойгу.
Ранее глава российского минобороны исключил применение ядерного оружия в войне в Украине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984609-shoygu-zayavil-chto-postavki-stranami-zapada-oruzhiya-ukraine-zatyagivayut-voynu/