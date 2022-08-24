Шойгу заявил, что поставки странами Запада оружия Украине затягивают войну

Сергей Шойгу. Фото: Mikhail Svetlov/Contributor/Getty Images

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставки западными странами вооружений Украине затягивают конфликт и увеличивают количество жертв, передает ТАСС.

Его заявление прозвучало на совещании глав минобороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"США и их союзники продолжают накачку Украины оружием, что увеличивает количество жертв и затягивает конфликт", - заявил Шойгу.

Глава минобороны России выразил благодарность странам ШОС за "принципиальную позицию и поддержку" в условиях давления Запада на партнеров России.

Шойгу также объяснил, что замедление темпов наступления российской армии - сознательный шаг, направленный на избежание большого количества жертв.

"Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", - заявил Шойгу.

Ранее глава российского минобороны исключил применение ядерного оружия в войне в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984609-shoygu-zayavil-chto-postavki-stranami-zapada-oruzhiya-ukraine-zatyagivayut-voynu/