Шойгу исключил применение химического или ядерного оружия в Украине

Сергей Шойгу. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что они не собираются применять тактическое ядерное или химическое оружие в Украине, передает РБК.

Данное заявление было сделано на Международной конференции по безопасности.

По словам Шойгу, в последнее время информация о возможности применения Россией этих видов оружия циркулирует в СМИ, но при этом не является правдой.

"Все эти информационные вбросы [о применении ядерного или химического оружия] являются абсолютной ложью <...> Главное назначение российских ядерных вооружений - это сдерживание ядерного нападения", - сказал Шойгу.

В начале августа на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке представитель российской делегации исключил возможность ядерного удара России по Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983400-shoygu-isklyuchil-primenenie-himicheskogo-ili-yadernogo-oruzhiya-v-ukraine/