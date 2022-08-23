Глава ЕК назвала войну в Украине незаконной и неоправданной

Урсула фон дер Ляйен. Кадр из видео: Twitter/Ursula von der Leyen

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с речью на Общеевропейском дне памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, упомянула президента России Владимира Путина, передает DW.

Фон дер Ляйен раскритиковала действия российского президента и назвала войну в Украине незаконной и неоправданной.

"В этом году Путин вернул ужасы войны в Европу и напомнил нам, что мир нельзя принимать как должное", - сказала она.

По ее словам, покоя не будет, пока Украина не отстоит в данном конфликте свои интересы.

"Граждане Украины отдают свои жизни, чтобы защитить ценности, на которых основан наш Союз", - сказала глава ЕК.

Общеевропейский день памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов отмечается 23 августа.

Также мы писали, что сегодня, 23 августа, должен состояться саммит Крымской платформы, в котором примут участие генсек НАТО и несколько лидеров стран G7.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984388-glava-ek-nazvala-voynu-v-ukraine-nezakonnoy-i-neopravdannoy/