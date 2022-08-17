Шольц оценил значимость общения с Путиным

Олаф Шольц. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц считает важным прямое общение с президентом России Владимиром Путиным во время кризиса в Украине, передает РИА Новости со ссылкой на шведскую газету Dagens Nyheter.

"Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую", – заявил канцлер Германии.

Шольц отметил, что таким образом он хочет донести до Путина позицию западных стран по ситуации в Украине.

Политик также добавил, что не считает возможной нормализацию двусторонних отношений с Россией в "обозримом будущем".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не снимет санкции, если мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено на "навязанных" Москвой условиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983503-sholts-otsenil-znachimost-obscheniya-s-putinym/