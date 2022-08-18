Столтенберг провел переговоры с лидерами Сербии и Косово

Йенс Столтенберг и Альбин Курти. Фото: Twitter/Jens Stoltenberg

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косово Альбином Курти. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Хорошая встреча с премьер-министром Косово Альбином Курти. НАТО полностью привержена нашей миссии альянса в Косово и мандату Совета Безопасности ООН по обеспечению безопасности для всех общин в Косово", - написал Столтенберг.

"НАТО незаменима для безопасности Западных Балкан", - пишет Курти в Twitter.

"Хорошая встреча с президентом Сербии Александром Вучичем по ситуации на севере Косово и в регионе в целом. Миссия НАТО в Косово примет любые меры, необходимые для сохранения безопасности и защиты всех общин. Все должны конструктивно участвовать в диалоге Белграда и Приштины под руководством ЕС", - пишет генсек ООН.

Напомним, встреча лидеров Сербии и частично признанного Косово состоится в Брюсселе 18 августа. Причиной стал конфликт на приграничной территории вечером 31 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983675-stoltenberg-provel-peregovory-s-liderami-serbii-i-kosovo/