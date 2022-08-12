Врачи поставили Саакашвили 17 диагнозов, сообщил брат политика

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze/Reuters/Pool/Anadolu Agency/Getty Images

Брат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий сообщил, что врачи поставили политику, который находится в тбилисской клинике, 17 разных диагнозов, передает РИА Новости.

По словам брата Саакашвили, они ожидают прибытия иностранных экспертов для оценки ситуации и организации транспортировки бывшего президента Грузии в зарубежную клинику.

"Он очень слаб. Выяснилось, что за последние два-три дня ему поставили еще три диагноза, следовательно, в Грузии ему не становится лучше. Мы ожидаем прибытия иностранных экспертов для изучения ситуации и чтобы как можно быстрее организовать его транспортировку в заграничную клинику. Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось еще три", – сказал Георгий Саакашвили.

Он отметил, что политик почти не ест, а с момента госпитализации похудел на 11 кг.

Напомним, в мае бывшего президента Грузии перевели из тюрьмы в частную клинику в Тбилиси из-за ухудшения здоровья. Мать Саакашвили считает, что ее сыну требуется помощь, его, по ее словам, нужно лечить за границей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982844-vrachi-postavili-saakashvili-17-diagnozov-soobschil-brat-politika/