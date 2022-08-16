Шойгу и Гутерриш обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Антониу Гутерриш. Фото: instagram.com/antonioguterres

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, передает РБК.

Шойгу и Гутерриш обсудили условия безопасного функционирования Запорожской атомной электростанции, которая находится с марта под контролем российских военных. Другой темой разговора стало упрощение экспорта продуктов питания и удобрений из России.

Известно, что глава Минобороны России и генсек ООН встречались лично в Стамбуле в июле.

Напомним, 7 августа российская и украинская стороны сообщили о взрывах возле Запорожской АЭС, которая является крупнейшей станцией в Европе. Это усилило опасения экспертов, что повторение подобных инцидентов может привести к ядерной катастрофе.

Недавно 42 страны мира в совместном заявлении призвали Россию вывести свои войска из ЗАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983307-shoygu-i-guterrish-obsudili-situatsiyu-na-zaporozhskoy-aes/