США рассказали, будут ли вводить ограничения на выдачу виз гражданам России

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель в ходе брифинга сообщил, будет ли их правительство вводить ограничения на выдачу виз россиянам. Стенограмма мероприятия доступна на сайте Госдепа.

Какие-либо ограничения или запрет на выдачу виз россиянам Штаты вводить на собираются.

"Мы очень четко заявили, что намерены своими действиями не навредить российскому народу и не оказать на него существенного влияния", - сказал Патель.

Также он прокомментировал объявление России Латвией "государством, поддерживающим терроризм". Патель сказал, что США не намерены сейчас предпринимать такую же меру в отношении российской стороны.

"По закону, для того чтобы назначить какую-либо страну государственным спонсором терроризма, государственный секретарь должен определить, что правительство этой страны неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма", - объяснил замруководителя пресс-службы Госдепа.

Со своей стороны американское правительство уже ввело множество санкций, которые повлияли на Россию.

"Наши беспрецедентные санкции оказывают резкое воздействие на Россию", - сказал он.

Ранее стало известно, что Эстония закрыла свои границы для россиян с шенгенской визой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982846-ssha-rasskazali-budut-li-vvodit-ogranicheniya-na-vydachu-viz-grazhdanam-rossii/