Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой

Иллюстративное фото: barisonal / Getty Images

Сегодня, 11 августа, стало известно о том, что власти Эстонии решили закрыть свои границы для граждан России, которым в прошлом выдавали на своей территории шенгенские визы.

Как пишет РИА Новости, о решении сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. По его словам, мера вступит в силу через неделю.

"Будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой гражданам РФ. Санкция означает, что визы останутся действительными.

Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию", - пояснил министр.

Тем не менее, по данным Рейнсалу, из этого правила будут исключения.

"Под санкцию не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей. Лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками.

Лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС. Лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии", - перечислил глава эстонского МИД.

Он подчеркнул, что мера касается только виз, выданных Эстонией, и не повлияет на визы других стран Шенгенской зоны.

"На следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы", - добавил он.

Напомним, ранее сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982778-estoniya-zakryvaet-granitsy-dlya-rossiyan-s-shengenskimi-vizami-vydannymi-respublikoy/