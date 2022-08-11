Гендиректор МАГАТЭ лично возглавит миссию экспертов на Запорожскую АЭС

Директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Фото: Kyodo News via Getty Images

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что намерен лично возглавить миссию экспертов на Запорожскую АЭС в Украине, передает РИА Новости.

"Сейчас как никогда присутствие МАГАТЭ на станции имеет первостепенное значение для снижения опасности возможной ядерной катастрофы", - сказал Гросси.

Кроме того, Гросси выступит по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на ЗАЭС, которое было созвано по инициативе российской стороны.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе. Станция расположена слишком близко к линии фронта боевых действий вдоль реки Днепр, которая разделяет украинские и российские силы.

Несколько дней назад Украина и Россия сообщили о взрывах рядом с ЗАЭС. Эксперты выразили опасение, что повторение подобных инцидентов может привести к ядерной катастрофе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982665-gendirektor-magate-lichno-vozglavit-missiyu-ekspertov-na-zaporozhskuyu-aes/