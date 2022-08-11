Глава МИД Украины призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза и "Большой семерки" прекратить выдачу виз гражданам России. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам. Президент Зеленский абсолютно прав, настаивая на этом. Россияне в подавляющем большинстве поддерживают войну в Украине. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", - написал Кулеба.

Ранее украинский президент Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для россиян.

Тем временем сейчас страны ЕС начали обсуждение нового седьмого пакета санкций против России. Туда, по слухам, может войти запрет на выдачу европейскими странами шенгенских виз российским гражданам.

В страны G7 входят США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Япония, Германия и ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982661-glava-mid-ukrainy-prizval-strany-es-i-g7-prekratit-vydachu-viz-rossiyanam/