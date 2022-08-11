Индонезия выразила готовность организовать встречу Зеленского и Путина на саммите G20

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy.official

Индонезия выразила желание провести очную встречу президентов Украины и России на полях саммита "Большой двадцатки", который пройдет на Бали в ноябре, передает ТАСС.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес сообщил, что приглашения уже давно были направлены Зеленскому и Путину.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил визит Зеленского на саммит G20, если туда приедет Путин.

"Если они примут участие в саммите "двадцатки" на Бали, то, конечно, для [организации встречи] будет возможность. И Индонезия более чем готова содействовать такой встрече. Конечно, мы хотели бы этого, если президенты приедут", - сказал Таварес.

Также индонезийская сторона пообещала обеспечить безопасность Путина, если потребуется.

"Мы готовы надежно ее обеспечить в случае [очного] участия президента [России]", - сказал Таварес.

Саммит G20 состоится 15-16 ноября на Бали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982670-indoneziya-vyrazila-gotovnost-organizovat-vstrechu-zelenskogo-i-putina-na-sammite-g20/