ЕС начал обсуждение седьмого пакета санкций против России

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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Евросоюз начал обсуждение седьмого пакета санкций против России, передает РИА Новости.

По словам Хебештрайта, единой позиции по седьмому пакету пока не сформировалось. Страны ЕС еще обсуждают, как он "должен выглядеть". В пакет антироссийских санкций может войти запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

"Я не буду оценивать это предложение [по шенгенским визам]. Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено - как в федеральном правительстве, так и в Европе, я не могу сообщить ни о каких промежуточных выводах", - сказал Хебештрайт.

Напомним, шестой пакет санкций против России и Беларуси был окончательно утвержден в начале июня. Туда вошли запрет на импорт российской нефти и другие меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982658-es-nachal-obsuzhdenie-sedmogo-paketa-sanktsiy-protiv-rossii/