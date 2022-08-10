США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

Карин Жан-Пьер. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге призвала Россию вернуть контроль над Запорожской АЭС украинской стороне. Стенограмма мероприятия доступна на сайте Белого дома.

"Боевые действия вблизи атомной станции опасны, и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть полный контроль Украине", - сказала Жан-Пьер.

При этом американское правительство продолжает следить за активностью на ЗАЭС и пока не заметило каких-либо опасных нарушений.

"К счастью, мы не видели никаких признаков повышения или аномального уровня радиации", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, в конце прошлой недели возле Запорожской атомной электростанции в Украине произошло несколько взрывов. Сообщение о взрывах подтвердили украинская и российская стороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982490-ssha-prizvali-rossiyu-vernut-ukraine-kontrol-nad-zaporozhskoy-aes/