WSJ: США арестуют находящийся в Казахстане частный самолет российского олигарха

Самолет Airbus A319-100. Фото: The United States Department of Justice

Федеральная прокуратура США выдала ордер на арест частного самолета, который, предположительно, находится с марта в Казахстане. Судно, возможно, связано с депутатом Госдумы и российским олигархом Андреем Скочем, передает The Wall Street Journal.

Впервые санкции США против депутата Госдумы России Андрея Скоча были введены в 2018 году. Теперь Штаты собираются арестовать его самолет Airbus A319-100, который, предположительно, с марта находится на территории Казахстана.

Дополнительные санкции были введены против чиновника после начала войны в Украине.

Кроме того, сообщается, что США намеревались арестовать 98-метровую яхту и вертолет Скоча.

На сайте министерства юстиции США подтвердили, что получили разрешение на арест самолета Андрея Скоча.

"Соединенные Штаты Америки получили разрешение на арест самолета Airbus A319-100 (Airbus), принадлежащего и контролируемого находящимся под санкциями российским олигархом Андреем Скочем", - гласит сообщение.

Напомним, в начале июня США выдали ордер на арест двух частных самолетов, связанных с олигархом Романом Абрамовичем. Оба судна оцениваются в более чем 400 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982351-wsj-ssha-arestuyut-nahodyaschiysya-v-kazahstane-chastnyy-samolet-rossiyskogo-oligarha/