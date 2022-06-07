США получили ордер на арест двух самолетов Абрамовича

Самолет Gulfstream Романа Абрамовича. Фото: Twitter/UD Attorney SDNY

Правоохранительные органы США получили ордер на арест двух самолетов, связанных с российским олигархом Романом Абрамовичем, передает Bloomberg.

Арестованные судна Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER нарушили введенные Штатами санкции.

В связи с этим мировой судья США Сара Л. Кейв посчитала, что самолеты подлежат конфискации. Оба судна оцениваются в более чем 400 млн долларов.

Стоимость Boeing оценивается в примерно 350 млн долларов. А Gulfstream - в 60 млн долларов.

Роман Абрамович не числится в списке подсанкционных лиц. Но министерство торговли США посчитало, что он нарушил запрет, реэкспортивав самолеты без лицензии. На данный момент Boeing находится в Дубае, а Gulfstream - в Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972913-ssha-poluchili-order-na-arest-dvuh-samoletov-abramovicha/