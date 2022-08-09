Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна из-за задержки груза

Сухогруз Razoni стоит в порту. Фото: twitter.com/UKRinLBN

Ливанский покупатель отказался приобретать первую партию украинского зерна, доставленного сухогрузом Razoni из Одессы в Триполи в рамках "зерновой сделки", из-за задержки доставки, сообщило посольство Украины в Ливане в Twitter.

"По информации грузоотправителя конечный покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков поставки (более пяти месяцев)", – говорится в публикации.

Отмечается, что теперь грузоперевозчик ищет другого покупателя, который может находиться как в Ливане, так и в другой стране.

Напомним, первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы 1 августа. Министерство обороны Турции сообщило, что партия кукурузы была направлена в Ливан. Через несколько дней судно с украинским зерном достигло входа в Черноморский пролив Босфор и стало на якорь в отведенном ему месте. Инспекционная группа провела досмотр первого сухогруза с украинским зерном в рамках "зерновой сделки".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982301-pokupatel-v-livane-otkazalsya-ot-ukrainskogo-zerna-iz-za-zaderzhki-gruza/