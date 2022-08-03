Минобороны Турции опубликовало фото и видео с места досмотра сухогруза с зерном из Украины

Досмотр сухогруза из Украины. Фото: Twitter/Минобороны Турции

Министерство обороны Турции опубликовало в официальном Twitter-аккаунте фотографии с места досмотра первого сухогруза с украинским зерном. Досмотр проводит инспекционная группа.

Ранее мы писали, что сухогруз с кукурузой на борту вышел из Одесского порта и прибыл в Стамбул. Турецкая сторона утверждала, что данный груз направляется в Ливан.

В свою очередь, в Украине сообщили, что первые две недели будут считаться испытательным сроком. А дальше объемы экспорта будут постепенно увеличиваться, если никаких препятствий или проблем не возникнет.

"Инспекционная деятельность будет проводиться с 10.00 [по времени Стамбула, с 13:00 часов по Нур-Султану] на груженном кукурузой судне Razoni, которое вышло из Одесского порта Украины и вчера вечером достигло черноморского входа в Босфор и встало на якорь", - говорится в сообщении.

Соглашение по экспорту зерна было подписано Украиной и Россией 22 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981565-minoborony-turtsii-opublikovalo-foto-i-video-s-mesta-dosmotra-suhogruza-s-zernom-iz-ukrainy/