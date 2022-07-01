Визовый режим для россиян ввели в Украине с 1 июля

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С 1 июля был отменен безвизовый режим для граждан России, желающих въехать на украинскую территорию. Безвизовое соглашение между двумя странами официально перестало действовать в Украине, передает РБК.

Соглашение "О безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией" отменили в Украине.

С 1 июля текущего года россияне не имеют права въезжать на украинскую территорию, пребывать там, следовать через нее транзитом, не имея визы.

Отмечается, что даже если россиянин сумел получить визу, это не означает, что он точно сможет пересечь границу Украины. Окончательное решение будут принимать сотрудники пограничной службы.

О намерении украинского правительства отменить безвизовый режим для граждан России стало известно в середине июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976484-vizovyy-rezhim-dlya-rossiyan-vveli-v-ukraine-s-1-iyulya/