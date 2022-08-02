Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Drew Angerer/Getty Images

В статье китайской газеты Global Times приводятся слова военного эксперта, который предположил, что китайские военные могут выпустить впереди самолета Нэнси Пелоси снаряды в случае ее визита на Тайвань.

Как оказалось, за день до начала турне Пелоси, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела "учебные воздушные бои с целью улучшить способность пилотов быстро переходить в боевое состояние при нештатных ситуациях в любое время".

Китайский военный эксперт по авиации Фу Цяньшао заявил, что китайские военные самолеты осуществляют регулярное патрулирование вокруг Тайваня.

"Если самолет Пелоси войдет в зону наших учений, нам придется принять меры по катапультированию, перехвату, сопровождению и передаче радиопредупреждения... Если Пелоси добьется своего, наши военные самолеты могут выпустить снаряды по диагонали впереди самолета Пелоси в качестве дополнительного предупреждения", - сказал Фу.

Азиатское турне спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси стартовало 1 августа и должно завершиться 5 августа. Она посетит Южную Корею, Малайзию, Японию и Сингапур. Также есть информация о том, что она посетит Тайвань. Последнее вызвало протест со стороны Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981266-global-times-kitay-mozhet-vypustit-snaryady-pered-samoletom-pelosi/