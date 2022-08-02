Франция назвала сумму заблокированных российских активов

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Глава разведывательного подразделения министерства финансов Франции Гийом Валетт-Вала сообщил, что на данный момент они заблокировали 1,2 млрд евро российских активов, передает РБК со ссылкой на La Tribune.

Сумма не включает в себя замороженные активы Центробанка России.

"Это финансовые и нефинансовые активы. Эти блокировки основаны на европейском регламенте, который устанавливает список лиц, утвержденный Брюсселем", - сказал Валетт-Вала.

В Еврокомиссии сообщили, что только шесть стран ЕС из 27 активно блокируют российские активы. Это Франция, Германия, Австрия, Ирландия, Люксембург и Бельгия. Они заморозили уже 12,7 млрд евро. Вместе с другими странами блока эта сумма составляет 13,9 млрд евро.

На прошлой неделе кандидат на вступление в ЕС Черногория заморозила активы двух попавших под санкции блока россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981263-frantsiya-nazvala-summu-zablokirovannyh-rossiyskih-aktivov/