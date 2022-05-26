Генсек ООН Гутерриш признал угрозу ядерного конфликта реальной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: EuropaNewswire/Gado/Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем докладе для Совета безопасности организации заявил, что угроза ядерной войны стала реальной.

Гутерриш отметил, что последствия войны в Украине распространились далеко за пределы этой страны.

Жители окруженных украинских городов не могут получить пищу, медикаменты и другие предметы первой необходимости.

Вдобавок 12 млн украинских граждан были вынуждены покинуть свои дома.

Также Гутерриш высказался об угрозе ядерного конфликта.

"Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", - сказал он.

По словам генсека ООН, в сложившейся ситуации необходимо прийти к мирному урегулированию конфликта и прекращению военных действий.

Ранее о реальном риске ядерной войны заявляли глава МИД России Лавров и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971070-gensek-oon-guterrish-priznal-ugrozu-yadernogo-konflikta-realnoy/