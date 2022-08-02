The Guardian: Комитет Палаты общин Британии посетит Тайвань

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Комитет по иностранным делам Палаты общин в Великобритании собирается посетить Тайвань к концу текущего года. Цель поездки - продемонстрировать стране поддержку, передает The Guardian со ссылкой на источники.

Поездка состоится в ноябре или начале декабря, хотя должна была состояться еще в начале года. Планы пришлось отложить, так как у одного из членов делегации выявили коронавирусную инфекцию.

Поездка состоится, несмотря на усиление напряженности в ситуации с Тайванем.

Недавно кандидаты в премьеры Британии Лиз Трасс и Риши Сунак выразили свои жесткие позиции по Китаю. В ответ китайский посол в Великобритании заявил, что политики страны "раздувают ложь о так называемой китайской угрозе".

Кроме того, отношения Запада с КНР ухудшились из-за предстоящего визита Пелоси на остров. Китайская сторона выразила по этому поводу протест.

По слухам, британскую делегацию на Тайвань может возглавить действующий председатель комитета палаты общин Том Тугендхат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981251-the-guardian-komitet-palaty-obschin-britanii-posetit-tayvan/