ЕС начал готовиться к возможной эскалации между США и КНР из-за визита Пелоси на Тайвань

Флаг ЕС. Фото: Gettty Images/Daniel Day

В Politico со ссылкой на источники сообщили, что Евросоюз готовится к возможной эскалации между Китаем и США после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Си Цзиньпин и китайское правительство предупредили американскую сторону о последствиях в случае визита Пелоси на Тайвань. Лидеры европейских стран пристально и с напряжением следят за развитием ситуации.

При этом европейские дипломаты допускают, что ситуация может выйти из-под контроля.

"Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации", - сказал вице-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Борис Руге.

Недавно Пелоси объявила, что посетит ряд стран Азии, в том числе Тайвань. Последнее вызвало протесты со стороны КНР, которые утверждают, что США вмешиваются в политику "единого Китая".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981168-es-nachal-gotovitsya-k-vozmozhnoy-eskalatsii-mezhdu-ssha-i-knr-iz-za-vizita-pelosi-na-tayvan/