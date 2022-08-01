"Такое количество боли": Вера Брежнева показала свою изменившуюся внешность (фото)

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева высказалась о том, что происходит с ней и ее близкими. Она также впервые за долгое время показала свое фото, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Брежнева опубликовала несколько Stories, в которых затронула тему произошедших с ней и ее окружением изменений.

"Все мы сейчас проходим очень сложный период. Он не может быть без трансформаций. Этот переход каждому дается по-разному. В моем близком окружении меняются все. Вместе и по отдельности. И меняемся мы постоянно. Даже сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад. Такое количество боли не может не изменить человека. Но я стараюсь бережно, нежно и трепетно оберегать любовь, которая есть внутри меня. Любовь, добро и свет", - заявила артистка.

Вера добавила, что при этом все "пытаются жить".

"Все пытаемся находить что-то хорошее каждый день. Стараемся видеть прекрасное. Стараемся делать прекрасное в виде помощи. В такое время не психовать, не раздражаться, а быть терпеливым, доброжелательным, благодарным и рассудительным/мудрым - это тоже помощь. Помощь друг другу", - отметила певица.

Stories Веры Брежневой. Скрин: instagram.com/ververa

Кроме того, музыкальная исполнительница показала себя подписчикам.

"Записывала видео для одной польской компании с благодарностью за помощь украинцам. И выбирая локацию, сделала фото. Волосы такие длинные стали", - прокомментировала она.

Вера Брежнева. Скрин: instagram.com/ververa

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981140-takoe-kolichestvo-boli-vera-brezhneva-pokazala-svoyu-izmenivshuyusya-vneshnost-foto/