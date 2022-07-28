Активы двух попавших под санкции россиян заморозили в Черногории

Черногория. Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Черногории сообщило, что заморозило активы двух граждан России, которые попали под санкции Евросоюза в связи с войной в Украине, передает Balkan Insight.

Имя первого россиянина, чье имущество заблокировали в черногорском городе Жабляке, не назвали. Вторым гражданином России оказался российский политик Марат Баширов. Его недвижимость также заблокировали в Будве.

В начале апреля правительство Черногории подтвердило, что будет следовать антироссийским санкциям ЕС.

А в начале июня Черногория закрыла воздушное пространство для главы МИД России Сергея Лаврова, когда он направлялся в Сербию с официальным визитом. Решение прокомментировал черногорский министр иностранных дел.

Также мы писали, что Швейцария заморозила российские активы на сумму в 6,8 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980624-aktivy-dvuh-popavshih-pod-sanktsii-rossiyan-zamorozili-v-chernogorii/