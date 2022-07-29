Белый дом не смог прокомментировать слухи о возможном визите Зеленского в США

Белый дом. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время очередного брифинга сообщила, что им пока нечего сказать насчет возможного визита президента Украины Зеленского в США. Видеозапись брифинга доступна на YouTube.

Одна из присутствовавших на брифинге журналисток спросила Жан-Пьер, собираются ли в Белом доме приглашать в США президента Украины.

Пресс-секретарь напомнила, что Зеленский приезжал в Штаты в прошлом году. А его супруга Елена Зеленская совсем недавно побывала в Вашингтоне и встретилась с Байденами, Блинкеном и другими лицами в американском правительстве.

Также Карин Жан-Пьер сообщила, что американское правительство и сам президент Байден регулярно поддерживают связь с украинским правительством. А пока им нечего сказать по поводу возможного визита Зеленского в США в ближайшее время.

Отрывок можно посмотреть с 40-й минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980770-belyy-dom-ne-smog-prokommentirovat-sluhi-o-vozmozhnom-vizite-zelenskogo-v-ssha/