Украина требует отстранить россиянку от участия в конкурсе "Мисс Вселенная"

Анна Линникова. Фото: vk.com/missrussiacontest

Украинские представители обратились к организаторам международного конкурса "Мисс Вселенная" с просьбой отстранить от участия в шоу российскую конкурсантку, передает УНИАН.

Организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" и победительница конкурса 2021 года Анна Неплях обратились к организаторам конкурса "Мисс Вселенная" с просьбой отстранить от шоу участницу из России Анну Линникову. Данное заявление было сделано в связи с российским вторжением в Украину.

"Я считаю, что Россия должна быть забанена во всем цивилизованном мире, чтобы это стало для них уроком. Это должно быть уроком как для этих "невинных" людей, так и для их правительства. Весь мир смотрит, как они пытают нас, и позволяет им участвовать в мирных ивентах типа "Мисс Вселенная", – заявила Неплях на своей странице в Instagram в сторис.

Ранее чемпионку мира по шашкам из России исключили из мирового рейтинга из-за ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980828-ukraina-trebuet-otstranit-rossiyanku-ot-uchastiya-v-konkurse-miss-vselennaya/