Турция сообщила, что первое судно с украинским зерном может отплыть уже 1 августа

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Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что первое судно с украинским зерном для экспорта может отплыть уже в понедельник 1 августа, передает Bloomberg.

По словам Калына, самый поздний срок отправления - 2 августа.

"Есть несколько заминок, некоторые вопросы обсуждаются с российской стороной", - сообщил пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, Украина и Россия подписали соглашение по разблокировке экспорта зерна 22 августа. При подписании присутствовали президент Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Сроки возобновления поставок, как сообщила украинская сторона, также связана с получением разрешения от ООН. Последняя отказалась раскрывать какие-либо сроки.

А 29 августа президент Украины Зеленский лично присутствовал на черноморском порту, где наблюдал за погрузкой зерна на турецкое судно.

Как известно, Украина - один из крупнейших в мире поставщиков зерна. И исчезновение ее из цепочек поставок может стать причиной мирового продовольственного кризиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981076-turtsiya-soobschila-chto-pervoe-sudno-s-ukrainskim-zernom-mozhet-otplyt-uzhe-1-avgusta/