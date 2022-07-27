Зеленский предложил кандидата на должность генпрокурора Украины

Владимир Зеленский. Кадр видео: Telegram/@V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить на должность генерального прокурора народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Костина, передает "Украинская Правда" со ссылкой на сообщение на сайте украинского парламента.

Ранее от должности генпрокурора Зеленский освободил Ирину Венедиктову. Следующим указом он назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генпрокурора Украины.

Наряду с Венедиктовой от должности главы Службы безопасности отстранили Ивана Баканова.

Андрей Костин вступил во фракцию "Слуга народа" в 2019 году. По специальности является юристом. Претендовал на должность в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Но тогда специалисты из общественных организаций Украины отнесли Костина к кандидатам с сомнительной репутацией.

Проект постановления о назначении Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины был внесен в Верховную Раду 27 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980417-zelenskiy-predlozhil-kandidata-na-dolzhnost-genprokurora-ukrainy/