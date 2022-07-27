Сенат США представил законопроект, препятствующий импорту нефти из России в Китай

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Сенатор США представил законопроект, позволяющий штрафовать любую организацию, которая страхует или регистрирует танкеры, перевозящие российские энергоресурсы в Китай, передает Bloomberg.

Законопроект представил республиканец Марко Рубио вместе с другими однопартийцами.

"Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им [Китаю] в этих усилиях [перевозки СПГ и нефти из России], должна столкнуться с серьезными последствиями", - сказал Рубио.

По его словам, покупка нефти и сжиженного природного газа из России Китаем способствует поддержке войны в Украине. Ранее сообщалось, что КНР наряду с Индией в этом году резко увеличил импорт российских энергоресурсов.

Прекращение поставок нефти в Китай поспособствует увеличению роста цен, и в КНР будут вынуждены конкурировать с другими странами в покупке энергоресурсов у других поставщиков.

Предложение Рубио имеет большие шансы быть поддержанным в Сенате, хоть и противоречит политике администрации Байдена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980359-senat-ssha-predstavil-zakonoproekt-prepyatstvuyuschiy-importu-nefti-iz-rossii-v-kitay/