CNN: Пентагон будет лечить украинских солдат в американском госпитале

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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин дал разрешение на лечение украинских военных в американском госпитале, который находится в Германии, передает CNN.

Как пишет издание со ссылкой на внутренний документ и двух чиновников Минобороны США, Региональному медицинскому центру Ландштуль, который находится в Германии, разрешено единовременно принимать до 18 раненых солдат.

Отмечается, что глава Пентагона дал разрешение на размещение почти месяц назад, однако американский госпиталь до сих пор не принимал украинских военных для оказания медицинской помощи.

Ландштуль находится примерно в тысячи километрах от границы Украины.

Ранее глава чешского Минобороны Чернохова сообщила, что, по состоянию на конец мая, они передали Украине военную технику на сумму более 3,5 млрд крон (147,7 млн долларов). Туда вошли стрелковое оружие, ракеты, медицинское оборудование, боеприпасы и тяжелое вооружение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980408-cnn-pentagon-budet-lechit-ukrainskih-soldat-v-amerikanskom-gospitale/