Великобритания ввела санкции против российских губернаторов и племянников Алишера Усманова

Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Великобритании в очередной раз расширило список санкций против России. На этот раз меры коснулись десятков российских губернаторов и других лиц. Сообщение опубликовано на сайте британского правительства.

Запрет на въезд в Британию и заморозка активов коснулись 29 региональных губернаторов России, среди которых губернатор Курской области Роман Старовойт, Брянской области Александр Богомаз и Воронежской области Александр Гусев.

Под санкции попали министр юстиции России Константин Чуйченко и его заместитель Олег Свириденко, племянники Алишера Усманова Сарвар и Санджар Исмаиловы. Считается, что последние двое владеют недвижимостью в Британии.

Меры коснулись Виталия Хоценко и Вячеслава Кузнецова. Первый был назначен Кремлем премьером самопровозглашенной ДНР, второй - первым зампредседателя самопровозглашенной ЛНР.

Ранее Британия запретила поставки нефти и угля из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980362-velikobritaniya-vvela-sanktsii-protiv-rossiyskih-gubernatorov-i-plemyannikov-alishera-usmanova/